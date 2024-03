Tra giri di chitarra e sonorità allegre, punk, rock e trap si incontrano con Kitty: il nuovo brano degli artisti catanesi EDY e Misty, in streaming sulle principali piattaforme dal 22 marzo. Protagonista del singolo una ragazza ribelle, che sfida le convenzioni e non teme di mostrare la sua autenticità. L’uscita del brano fa parte del progetto Matrice17, una nuovissima etichetta discografica con sede a Catania che lavora su diversi generi, tra pop punk, emotrap, drill e hyperpop e che nasce da un collettivo aperto di artisti, produttori e manager liberi che condividono l’amore per la musica.

Con Kitty si fondono suoni, parole ed emozioni in una commistione di generi diversi: un incontro, quello tra i due artisti, che rappresenta una novità per il panorama musicale siciliano e anche al di fuori dell’isola. Il messaggio lanciato si ricollega al voler sovvertire le maschere che molte persone indossano per farsi accettare: la creepy kitty del brano vuole essere portatrice di diversità e ribellione in un contesto che spesso incentiva la conformità.

Misty è una giovane trapper catanese, una delle pochissime in Sicilia: canta di tristezza, dramma e brutalità all’interno delle relazioni. Un’artista che vuole raccontarsi e mettersi a nudo tramite i suoi testi. In questa occasione incontra Edy, compositore, autore, musicista e produttore nato a Milano e cresciuto a Catania: un artista dalla doppia anima, che condivide con il pubblico la sua attitudine punk tra contrasti e intimità.