Kinéma, classico e contemporaneo alla Valle dei Templi

Kinéma, la rassegna di cinema e arti visive curata da Leandro Picarella, animerà il Parco della Valle dei Templi dal 19 al 21 agosto.

L’evento è promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e realizzato da Qoomoon con il patrocinio del Comune di Agrigento.

Tre giorni di proiezioni e incontri dedicati al meglio del cinema contemporaneo in un luogo che rappresenta al meglio la cultura classica.

Ai piedi del Tempio di Giunone, nella Valle dei Templi, il parco archeologico più esteso del mondo, contemporaneo e classico si incontrano per un festival che è anche laboratorio creativo. Non solo cinema, ma anche teatro, fotografia e giornalismo per un’edizione di respiro internazionale.

Letizia Battaglia, Emma Dante, Pietrangelo Buttafuoco, Donatella Finocchiaro, Corrado Fortuna, Ornella Sgroi ed Ester Pantano sono i protagonisti dell’edizione 2021 di Kinéma.

Il festival inizierà giovedì 19 agosto con Emma Dante e Donatella Finocchiaro saranno intervistate da Ornella Sgroi e a seguire la proiezione del pluripremiato film “Le sorelle Macaluso”.

Venerdì 20 un omaggio a Franco Battiato che sarà ricordato dall’amico giornalista Pietrangelo Buttafuoco e dall’attore di “Perduto Amor” Corrado Fortuna. Il film sarà proiettato nella stessa serata di venerdì.

Sabato 21 agosto ospite d’onore Letizia Battaglia, una delle figure più importanti del panorama fotografico contemporaneo. Segue la proiezione del film “La mia Battaglia” di Franco Maresco.

Madrina dell’edizione 2021 di Kinéma, Ester Pantano, attrice rivelazione dell’anno.