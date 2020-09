Send an email

Furto al Katanè in compagnia della figlioletta: due arresti

Furto con la figlioletta per due santantonesi, il 38enne Salvatore Trovato e la 30enne Grazia Sidoti. Entrambi finiti in manette poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

La fattiva collaborazione tra gli addetti alla sicurezza e l’Arma territoriale ha consentito ai militari di pattuglia di poter bloccare ed arrestare la coppia, mentre tentava di allontanarsi dal centro commerciale Katanè di via Quasimodo con una borsa colma di integratori alimentari, razziati poco prima dagli espositori del supermercato “Ipercoop”.

Restituita la refurtiva, del valore di circa 100 euro, al responsabile del supermercato.