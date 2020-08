Itinerari culturali e naturali alla scoperta di Terrasini con TerrAMARE

Da martedì 18 agosto a martedì 22 settembre percorsi storico-artistici e paesaggistici con degustazioni di prodotti tipici. Si tratta, quindi, di 2 itinerari culturali, ogni martedì, con guide esperte, alla riscoperta delle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del territorio di Terrasini. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale e Pro Loco di Terrasini, è organizzata da “A tutta via” crea TerrAMARE, scoperta delle bellezze terrestri e marittime del luogo.

I due itinerari, “Arte e storia” e “Cultura e tradizione”, della durata di circa 4 ore, comprendono, pertanto, visite a luoghi di interesse storico e culturale. Tra questi, inoltre, figurano il Museo di Palazzo d’Aumale e Villa Fassini e paesaggistico come la Riserva naturale orientata di Capo Rama e La Grotta Perciata. Non solo bellezze per gli occhi bensì, anche, per il palato. I tour, infatti, prevedono anche degustazioni di prodotti tipici grazie a delle tappe al Pastry Lab, della Pasticceria Palazzolo, al caseificio Giglia e all’Orto Myo.

“I due percorsi rivelano la poesia, l’arte e la cultura contenute nei luoghi simbolo della nostra città” presidente Pro Loco Terrasini

I PROGRAMMI

Itinerario Arte e Storia 18 agosto, 1 settembre, 15 settembre.

Ore 15:45 Villa San Giuseppe – Punto di incontro

Ore 16:00 Visita Chiesa Maria Santissima delle Grazie

Ore 16:30 Palazzo Cataldi.

Ore 16:45 Visita Chiesa Maria SS della Provvidenza, percorso letterario panchina Camilleri

Ore 17:15 Percorso letterario panchina Balistreri.

Ore 17:30 Visita Museo di Palazzo D’Aumale

Ore 18:30 Percorso letterario panchina letteraria Meli (Grotta Perciata – Maidduzza)

Ore 18:45 Torre Alba.

Ore 19:00. Percorso letterario panchina Sciascia.

Ore 19:15 Percorso letterario panchina Tornatore.

Ore 19.30 Visita con degustazione al Pastry lab della Pasticceria Palazzolo

Itinerario natura e tradizione 25 agosto, 8 settembre, 22 settembre.

Ore 15:45 Villa San Giuseppe- Punto di incontro.

Ore 16:15 Visita Museo di palazzo d’Aumale

Ore 17:15 Visita con degustazione al caseificio Giglia

Ore 18:00 Visita villa Fassini

Ore 18:30 Visita con degustazione all’Orto Myo.

Ore 19:15 Visita al tramonto della Riserva naturale orientata di Capo Rama

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il SITO o scrivere a [email protected] o chiamare il 3890434773.

G.G.