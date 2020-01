Istruttori di Funzionale 💪: la top ten catanese

Istruttori di funzionale: la top ten dei più ricercati ai piedi dell’Etna

E’ tempo di rimettersi in forma, nessuno può più aspettare…

Settore per settore, qual’è il miglior allenamento adatto a te?

Dopo una ricerca attenta e minuziosa vi daremo i nomi di vari istruttori per ogni specializzazione, si parte dall’allenamento funzionale.

Cos’è il funzionale ?

È un’attività motoria che si presta al miglioramento del movimento dell’uomo con esercizi variegati che si differenziano a seconda del livello o dell’ intensità che si vuole dare all’allenamento

E’ un allenamento che si può eseguire in palestra o all’esterno in uno spazio aperto. Si parte dal proprio corpo considerato come sovraccarico mediante sbarre per trazioni o parallele, piegamenti a terra o balzi fino ad arrivare all’uso di elastici, palle mediche, kettlebells, manubri o bilancieri.

L’allenamento funzionale ha come fine lo sviluppo globale di tutte le principali capacità motorie (forza, resistenza, potenza); capacità coordinative; (equilibrio, agilità ) e la mobilità articolare. Soprattutto è accessibile a tutti.

La Top Ten dei istruttori di funzionale più seguiti a Catania

MARIO MANIACI

laureato in scienze motorie. Presenter Internazionale. Lui sta in vetta alla top ten, il suo nome è una garanzia nel settore. formatore Les Milles, lavora in Virgin Active; JAIRO JUNIOR

Laureato in fisioterapia. Ideatore del metodo Cross cardio e Mobility. PATRIZIA TEDESCHI ,

laureata in scienze motorie. Presenter nazionale allena anche lei alla Virgin Active. Tonifica i muscoli dei suoi allievi con il Pump, con la sua carica e la sua energia; LUISSIEN CRISTINA

Master Trainer e docente functional T.R.D. Referente per Atletic Club e ideatore di un nuovo programma. Chissà che cosa ci riserva nel 2020, magari lo chiederemo prossimamente a lui; SALVATORE GRILLO

Recentemente si distingue con il Grid Fit presso Virgin Active. Una scossa al corpo a suon di ripetizioni; MONICA VISCUSO

responsabile tecnico settore fitness presso l’Ekipe Club ALFREDO SANFILIPPO

istruttore Les Milles presso Altair Club Acireale e Catania ANTONIO LO GIUDICE

Trainer Junior per Les Milles attualmente allena al Ganesha Pedara e alla Ultimate Performance ANNALISA MACALUSO

Istruttore Les Milles presso Altair Club Acireale VERA MAUGERI

Laureata in Scienze Motorie tecnico Brizz Acireale

E dopo la BIG TEN degli istruttori – gli emergenti

NANCY D’ AMICO – One fit.

MAURIZIO MAUGERI – Palestra Fitness World Misterbianco

RICCARDO RAIMONDO da poco lascia l’Altair di Acireale per un salto di qualità altrove. Una vera perdita per la struttura.

DARIO TORRISI istruttore in crescita alla H2O a Giardini Naxos

Giuliana Correnti, Miriana Gabriele, Giovanna Balsamo nomi che iniziano a farsi spazio tra le giovani reclute.

Vedremo cosa accadrà prossimamente nel settore del funzionale a Catania e sopratttutto andremo a vedere come la classifica si aggiornerà a brevissimo. Parleremo di Grid, di les Mills, di Active Pump e soprattutto delle migliori strutture a Catania e provincia.

In foto da sinistra a destra Mario Maniaci, Jairo Junior e Patrizia Tedeschi