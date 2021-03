Istituita la zona a traffico limitato nel centro storico di Acireale

La Giunta comunale, nel corso della sua riunione più recente, attraverso la delibera n. 46, ha istituito la zona a traffico limitato nel centro storico, a partire da sabato 13 marzo prossimo e sino a data da stabilirsi.

Il provvedimento, adottato su proposta del dirigente del Settore Polizia municipale, Viabilità e controllo del territorio, diretto dal col. Antonino Molino, aveva ricevuto un preciso indirizzo dall’Amministrazione Alì, segnatamente dall’assessore al ramo, Francesco Coco.

Le vie interessate

Tutti i giorni, con orario 0-24 su piazza Duomo (tratto antistante il Palazzo di Città, compreso tra le vie Lancaster e Ruggero Settimo), via Padri Filippini e via Platania (da via Fichera a via San Giuseppe).

Tutti i giorni feriali ore 16-22 e tutti i giorni festivi 0-24 su Piazza Duomo, via Ruggero Settimo, vico degli Studi, via Davì (da piazza Duomo a via Musmeci), via Cavour (da piazza Duomo a via Alessi), via Santo Stefano, via Topazio

Tutti i giorni di sabato, domenica e festivi, ore 16-22 su corso Umberto I (da piazza Duomo a piazza Indirizzo), via Nicolosi (da via Galatea a corso Umberto), via Marzulli (da via Galatea a corso Umberto), piazza Garibaldi (da via Caronda a corso Umberto), via Tono, via Roma e piazza Cappuccini (con esclusione dei civici 1, 1/a, 2, 2/a).

E.G.