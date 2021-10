Isole Eolie, è allerta rossa. Difficoltà nei collegamenti e scuole chiuse

Mare in tempesta e allerta meteo rossa, anche le Isole Eolie sono toccate da questo maltempo. Sarà sempre colpa del Medicane?

Nell’ultima settimana sono state parecchie le giornate sopraffatte dal maltempo in Sicilia. Tutto il trambusto sarebbe dovuto ad Apollo, l’uragano Mediterraneo tanto atteso e per il quale i siciliani si sono barricati in casa, che sembra avvicinarsi sempre di più.

Lo sbalzo delle pressione atmosferiche e delle correnti sembra provocare danni anche altrove

Una volta diramata l’allerta rossa, sancita dalla Protezione Civile, il sindaco delle Isole Eolie, Marco Giorgianni ha disposto un provvedimento di chiusura delle scuole. Questo al fine di evitare il notevole traffico in città ed episodi potenzialmente pericolosi.

Causa avverse condizioni meteo i collegamenti con le Isole Eolie si rivelano peraltro difficoltosi. Sulle sette isole per tutta la notte ha infatti soffiato un forte vento da est-nord-est con mare agitato.

Al momento i collegamenti persistono, anche se a rilento in quanto difficoltoso affrontare le manovre all’interno delle aree portuali, date le condizioni meteo. Gli aliscafi della Liberty Lines quindi sono operativi e viaggiano regolarmente.