Isolamento. La paura del contagio

Isolamento. In questo periodo la parola isolamento ha assunto diversi significati.

Se sei positivo o se sei stato in contatto con dei soggetti positivi al COVID-19 proteggi te stesso e tutta la società per questo. Ma ciò ha degli “effetti collaterali“ poiché l’isolamento da tutti, ci obbliga a pensare a noi stessi alla nostra vita ciò che significa per noi e anche alla società in cui viviamo.

Quando usciamo siamo leggermente diversi, cambiati perché il nostro sguarda si allarga di nuovo vediamo altre persone, sempre se siamo stati malati o meno.

Possiamo dire che c’è stata una vera e propria “frattura” rispetto alla nostra normalità, che solo chi ci è passato può capire, poiché all’esterno la vita è andata avanti, le persone uscivano e si recavano a lavoro. Può accadere di avere problemi di incontrare le persone per evitare rimettersi in isolamento o per paura di un nuovo conteggio.

Quindi il vero e proprio isolamento può avvenire dopo che quello ufficiale è finito

In questo caso è importante avere la consapevolezza di quello che ci sta accadendo, ovvero, la scelta di non vedere nessuno.

Questa scelta vista dall’esterno sembra esagerata, non condivisa ma è giusto assecondare il proprio bisogno. Assecondiamo il bisogno di isolamento, ma l’importante è esserne consapevoli. Essere consapevoli in modo tale che questa esperienza non ci traumatizzi così tanto da trasformare un bisogno in una paura intensa e pervasiva del contagio.

Avere paura è una reazione naturale, poiché tendiamo a tutelarci, a difenderci da quello che consideriamo pericoloso. Diventa patologico quando nonostante il momento di pericolo è passato la paura rimane.

Se ti rispecchio o pensi di poter essere sensibile a tutto ciò, fai una chiacchierata con un professionista psicologo psicoterapeuta come la sottoscritta.

Un altro effetto collaterale sia dell’isolamento che del Covid è il senso di colpa. Ma ne parleremo nel prossimo articolo!!

Se hai domande e vorresti approfondire contattami sul mio profilo Instagram @angelaiintelisano o/e su quello dell’urlo @lurlo.