IReporter, il nuovo fotoreportage di M.C.Brown alle Ciminiere

A Catania la prima retrospettiva europea dedicata al grande fotoreporter americano Michael Christopher Brown, IReporter.

Dal 9 ottobre al 30 aprile 2022 alla Galleria d’Arte Moderna Le ciminiere di Catania, la prima retrospettiva europea dedicata al grande fotoreporter americano Michael Christopher Brown, IReporter.

A cura di Ezio Costanzo e promossa e realizzata dalla Fondazione OELLE Mediterraneo antico in co-organizzazione con la Città Metropolitana di Catania, la retrospettiva prevede l’esposizione di oltre 200 fotografie.

Le foto esposte ripercorrono la carriera del giovane fotografo americano che più di ogni altro ha rivoluzionato l’immaginario dell’informazione. Un innovatore nel linguaggio del fotoreportage anche dal punto di vista tecnico. Il suo strumento di ripresa è dal 2013 il suo Iphone. Uno strumento che prima nessun fotoreporter aveva immaginato di impiegare per immortalare un conflitto. Per Brown invece l’Iphone è divenuto uno strumento d’elezione da quando, durante la rivoluzione in Libia, si ruppe la sua macchina fotografica. Le sue foto d’impatto, i suoi scatti espliciti e brutali di corpi senza vita e del viso di Gheddafi pestato a sangue rappresentano uno dei primi reportage pubblicati sulla stampa internazionale realizzato interamente con uno smartphone.

Non solo un fotoreporter dunque, ma un esperto conoscitore dei meccanismi che regolano il rapporto con i social.

La mostra sarà aperta al pubblico da martedì a domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, 3 euro ridotto, 2 euro per le scuole. E’ possibile acquistare il biglietto anche online su ticket.it.

Per informazioni su prenotazioni visite guidate visitate il sito fondazioneoelle.com