Involtini di verza ripieni: un secondo piatto sano ma da leccarsi i baffi

Gli involtini di verza ripieni sono un secondo piatto leggero ma che non manca di gusto. Se progettate una cena tra amici, diventano una valida ed originale opzione anche per stupire i vostri ospiti!

La ricetta

Ingredienti:

200gr macinato magro di vitello;

Carote;

1 Cipolla;

6 foglie di verza;

40gr di parmigiano;

Prezzemolo;

Olio e sale;

Procedimento

Immergi le foglie di cavolo in acqua bollente per 4 minuti circa fin quando non le vedrai leggermente trasparenti. Estrai le foglie dall’acqua ed appoggiale su carta assorbente. Rimuovi così l’acqua in eccesso.

Priva le foglie della costa centrale se larga e legnosa (basta rimuovere pochi centimetri disegnando una “V” col coltello in prossimità della costa). Metti la parte eliminata nel bicchiere del mixer insieme a carota e cipolla.

Trita finemente.

Trasferisci il trito in una padella precedentemente riscaldata con un filo d’olio, aggiusta di sale e rosola il tutto aggiungendo un goccio d’acqua a metà cottura perché le verdure si ammorbidiscano meglio. Fai rosolare per circa 15 minuti

Una volta raffreddate aggiungi le verdure cotte al composto di carne, formaggio, prezzemolo e sale. Amalgama il tutto fino ad fino a renderlo omogeneo.

Distribuisci su ogni foglia una manciata di carne, arrotola su se stesso sigillando le due estremità e disponi gli involtini in una pirofila.

Cuoci in forno a 200 gradi per 20 minuti e buon appetito!