Investono anziano pedone e scappano in scooter

Due giovani in scooter hanno investito un pedone.

È accaduto questa mattina in via Sassari, traversa di viale Raffaele Sanzio. Secondo quanto raccontato da alcuni passanti, i due ragazzi a bordo di uno scooter avrebbero travolto l’anziano. A seguito dell’impatto, però, i giovani non si sono fermati a soccorrere il pedone rimasto sdraiato sull’asfalto. L’uomo, che ha riportato una grave ferita alla testa, è stato affidato alle cure dei sanitari.

Sul posto i carabinieri al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.

E.G.