Intervento delicato al Cannizzaro salvata bambina in pericolo di vita

Esegue il trattamento un’equipe multidisciplinare che, ricovera la piccola Laura in unità di rianimazione, e, successivamente in unità di pediatria. «Grazie di cuore per la vostra professionalità, la presenza, la dolcezza ed il costante supporto. Con infinita riconoscenza» si legge sul biglietto firmato da Laura. «Quando le eccellenze ci sono vanno elogiate e valorizzate. Ricoverata in fin di vita – scrivono i genitori in un messaggio al direttore generale, Salvatore Giuffrida – la nostra principessa ha ricevuto un’assistenza eccellente, umana, trasparente, comprensiva».

