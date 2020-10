Intensificati i controlli anti-Covid nei mercati storici

Negli ultimi due giorni il Corpo di Polizia Municipale ha intensificato i servizi di controllo nelle aree mercatali della Fiera di Piazza Carlo Alberto e della Pescheria per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 24 Ottobre scorso.

In particolare, è stata posta l’attenzione sull’uso obbligatorio della mascherina protettiva in luoghi, come le aree mercatali, ove è impossibile mantenere la condizione di isolamento, rispetto a persone non conviventi.

Vista la situazione epidemiologica, l’Amministrazione comunale, tramite l’assessore Ludovico Balsamo, rivolge un nuovo appello agli operatori commerciali.

Per questo motivo, si raccomanda agli operatori del commercio all’aperto, di attenersi rigidamente alle disposizioni governative, rispettando le seguenti indicazioni:

– Assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, sia nei confronti della clientela, sia nei confronti degli altri operatori;

– Assicurare la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani;

– Curare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle attrezzature, prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

– Rispettare e far rispettare l’uso delle mascherine;

– Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto, da parte di un cliente, assicurarsi della disinfezione delle mani, mettendo a disposizione della clientela guanti monouso;

– In caso di vendita di beni usati, pulire e disinfettare i capi di abbigliamento e le calzature prima della messa in vendita.

