Incredibile sold out: Blanco raddoppia la data

I biglietti sono esauriti in 15 minuti: un record per l’unico concerto siciliano di Blanco, il giovanissimo vincitore di Sanremo, previsto per il 30 luglio 2022 che ha dato il via ad una vera e propria caccia al tesoro.

I ticket sono stati rivenduti a peso d’oro: da 400 fino a 600 euro per vedere il proprio idolo, facendo così la fortuna dei bagarini.

L’incredibile successo del “Blu Celeste Tour” in tutta Italia ha portato il cantante a raddoppiare tantissime date, tra cui l’appuntamento a Catania che si terrà il 31 luglio alla Villa Bellini, tra gli eventi del Catania Summer Fest.

I biglietti per la nuove date saranno disponibili online da oggi, martedì 15 febbraio alle ore 14.00. Nei punti vendita autorizzati, invece, potranno essere acquistati da domenica 20 febbraio alle ore 10.00.

E.G.