Incidente in via Cimarosa: due feriti

Come riportato da Catania Today, poche ore fa, alle ore 15:00, in Via Cimarosa è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti due ragazzi in motorino sbalzati da un auto.

L’auto, immediatamente dopo l’urto, si è allontanata lasciando i due ragazzi a terra.

Uno dei due, ferito, è stato trasportato in ospedale dal personale del 118.

Gli agenti della polizia arrivati sul posto stanno verificando la dinamica dell’incidente e stanno cercando di rintracciare il veicolo in fuga.

G.G.