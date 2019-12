Incidente sull’autostrada A18: macchina cappottata e tre feriti

Un’auto cappottata nei pressi dello svincolo di Acireale, lungo l’autostrada A18 in direzione Messina.

L’incidente, che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto pochi minuti fa. Tra queste un’Alfa Romeo, che si è completamente ribaltata. All’interno di essa, due persone sono rimaste incastrate e ferite. Sul posto presente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale e due ambulanze del 118. Uno tra i tre feriti, un 40enne si trovava in gravi condizioni da necessitare l’intervento dell’elisoccorso verso l’ospedale Cannizzaro. Qui è entrato poco prima delle 13 in codice rosso per politrauma.

Lunghissime code si sono formate, dunque, dallo svincolo di Acireale fino a San Gregorio.

IN AGGIORNAMENTO