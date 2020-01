Incidente lungo la Catania-Caltagirone: perde la vita un 41enne

Ha perso il controllo dell’auto per poi schiantarsi: così ha perso la vita il 41enne Massimiliano Gurrieri, originario di Scordia.

L’uomo stava percorrendo la Statale 385 Catania-Caltagirone per recarsi al lavoro, intorno alle 07:30, quando ha perso il controllo della propria Ford Focus, finendo in un terrapieno. Secondo quanto riportato da La Sicilia, l’uomo sarebbe morto sul colpo: all’arrivo dei sanitari non c’era più niente da fare.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo. Sul posto presenti i Carabinieri della Compagnia di Augusta per tutti i rilievi del caso.

E.G.