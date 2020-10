Incidente mortale sulla A19: un decesso e due feriti

Gravissimo sinistro sull’autostrada A19 Palermo-Catania tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini. Perde la vita una persona mentre 2 risultano i feriti. Attualmente il traffico in direzione Catania è provvisoriamente bloccato, si registrano code di circa 2 kilometri. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Sul posto è intervenuto il 118, la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

