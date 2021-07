Incidente mortale in via Palermo: la vittima è un 35enne

È morto sul colpo il 35enne che stamattina, alla guida di uno scooter, si è schiantato contro la transenna di un cantiere in via Palermo di fronte all’ospedale Garibaldi.

L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Poi il triste epilogo.

Sul posto la polizia municipale al fine di ricostruire la dinamica dell’incidenza ed accertarsi del coinvolgimento di possibili altri mezzi.

E.G.