Incidente mortale a Fiumefreddo: la vittima è un 20enne

Ha 20 anni il giovane che ha perso la vita stanotte in un gravissimo incidente lungo la SP 71 che collega Fiumefreddo a Marina di Cottone.

Secondo una sommaria ricostruzione, una Fiat Panda con a bordo due persone avrebbe perso il controllo – per cause in via di accertamento – contro un muretto. Nell’impatto è deceduto il conducente del mezzo un 20enne, mentre è rimasto ferito il passeggero di 24 anni.

Presenti sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine.

E.G.