Send an email

Incidente in via Umberto: auto si ribalta

Un brutto incidente è avvenuto intorno alle 10:30 in via Umberto, altezza dell’ incrocio con via Ventimiglia.

Un auto, una Hyundai, si è ribaltata a seguito di uno scontro con una BMW con a bordo una famiglia.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la polizia municipale al fine di ripristinare la viabilità. Unico ferito, non in gravi condizioni, il conducente della Hyundai, medicato dai sanitari del 118.

E.G.