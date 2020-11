Incidente in via Bolano: dopo 5 giorni di ricovero muore 14enne

Più fratture ed un trauma cranico: Claudia Russo, la 14enne investita martedì scorso lungo viale Bolano della circonvallazione di Catania, all’altezza di Nesima, era già in gravi condizioni. Dopo cinque giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Marco di Librino, la giovane è deceduta ieri.

La magistratura ha già aperto un fascicolo sul caso. Secondo quanto ricostruito, la 14enne ed un’amica sarebbero state investite mentre attraversavano la strada -non si sa se sulle strisce pedonali o meno – da un’automobile di un istituto di vigilanza con a bordo un dipendente. Lo scontro con le due ragazzine è stato violento.

Subito l’intervento di tre ambulanze per trasportare le giovani al Policlinico. La 14enne, risultata positiva al Covid19, è stata trasportata prima al Cannizzaro ed infine all’ospedale San Marco. L’amica, è attualmente ricoverata in chirurgia pediatrica ma non in gravi condizioni. Il vigilantes, invece, ha riportato lievi lesioni.

Indagini in corso.

E.G.