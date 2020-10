Incidente A19, coinvolto anche il neomelodico Daniele De Martino

Nuovi elementi pongono l’incidente avvenuto ieri intorno alle 18:00 sull’autostrada A19 Palermo-Catania, che è costato la vita a Stefano Cardella 60 anni.

L’uomo si trovava come passeggero a bordo di una Porsche Cayenne guidata dal noto cantante neomelodico Daniele De Martino. Quest’ultimo, malgrado l’auto sia stata centrata in pieno, secondo una prima ricostruzione, da un furgone, non ha fortunatamente subito lesioni. Lo scontro, inoltre, ha prodotto anche due feriti uno dei quali trasportato d’urgenza in elisoccorso in uno ospedale di Catania.

«Ciao a tutti. Sì, è vero -si legge nella pagina ufficiale del cantante- Daniele ha avuto un incidente ma state tranquilli, sta bene. La persona che gli stava accanto non ce l’ha fatta. Vi prego, non telefonatemi, vi darò io delle notizie. Grazie a tutti».

E.G.