Incendio in Viale Africa, fiamme in fase di spegnimento

Incendio si propaga nei locali dell’ex consorzio sito in Viale Africa a Catania. Le fiamme sono in fase di spegnimento grazie all’intervento di 2 squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute immediatamente. Sul posto presenti autobotte di rincalzo e autoscala. Segnalate, inoltre, diverse persone in pericolo, ma la notizia appare, tutt’ora, falsa.

L’iIntervento risulta in fase di chiusura anche se le cause sono in corso di accertamento.

G.G.