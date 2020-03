A fuoco palazzina in via Pietra dell’Ova: tratte in salvo 5 persone

In mattinata è scoppiato un importante incendio in via Pietra dell’Ova a Tremestieri Etneo, all’altezza del civico 404.

Ancora ignote le cause che avrebbero portato al rogo, in principio partito da un ufficio di apparecchiature elettromedicali e poi propagandatosi in tutta la palazzina. Dinanzi alla visione delle fiamme è intervenuta tempestivamente la polizia municipale nella figura dell’Ispettore Capo Sergio Russo e dell’Ispettore Mercedes di Mauro che hanno provveduto con il salvataggio di ben cinque persone. Tra questi una coppia di anziani, un anziano con il figlio e un 60enne.

Segnalato l’incendio, sono intervenuti i Vigili del Fuoco dalla partenza Sud con il caposquadra Antonio Naselli e dalla Centrale di Catania il caposquadra Rosario Maugeri. L’intervento ha necessitato tre autobotti e un’autoscala.

GALLERY

Questo slideshow richiede JavaScript.