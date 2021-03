Incendio in via Canfora: anziana salvata dalle fiamme

Attimi di terrore per un’anziana nella giornata dello scorso 13 marzo bloccata in un incendio in via Canfora.

La segnalazione arrivata agli agenti del Commissariato Borgo-Ognina ha permesso un tempestivo intervento nel palazzo in via Canfora: qui, alcune persone, hanno informato i militari della presenza di un’anziana donna all’interno di un appartamento attiguo a quello incendiatosi. La poveretta era, purtroppo, rimasta intrappolata.

I poliziotti, così, si sono precipitati tra la coltre di fumo e le fiamme per salvare la donna in evidente stato confusionale: tratta in salvo, l’anziana è stata affidata al personale sanitario per tutte le cure del caso.

Dagli accertamenti previsti è stato possibile risalire alle cause del rogo collegando al guasto di una piastra elettrica. Oltre all’anziana, è finita al pronto soccorso anche l’inquilina 87enne dell’appartamento incendiato.

Ultimata l’attività di pronto intervento e soccorso pubblico i componenti dell’equipaggio a causa della notevole quantità di fumi inalati ricorrevano alle cure ospedaliere, per intossicazione da monossido di carbonio.

E.G.