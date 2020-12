Incendio in una palazzina a Monte Po: evacuate 21 famiglie

In questi istanti, si sta sviluppando un incendio nel vano contatori di una palazzo di ben sette piani in via Gaetano di Giovanni nel quartiere di Monte Po.

Il fumo avrebbe invaso la palazzina, rendendo necessaria l’evacuazione di 21 famiglie.

Sul posto presenti i Vigili del Fuoco al fine di spegnere il rogo.

IN AGGIORNAMENTO