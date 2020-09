Send an email

Incendio in Corso dei Martiri della Libertà: è il secondo in meno di 24h

Due incendi in meno di 24 ore. È quanto sta accadendo in Corso dei Martiri della Libertà a Catania, tra piazza della Repubblica e Corso Sicilia.

Sul posto per spegnere il rogo, di cui le cause sono ancora sconosciute, i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine. La zona è da qualche tempo interessata da un processo di urbanizzazione finalizzato alla riqualificazione di questa area della città che prima ospitava baraccopoli e comunità rom. Accertamenti in corso.

E.G.