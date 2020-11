In Sicilia il Covid non ferma la filiera del vino

Il Covid ha stravolto la filiera del vino come un tornado. Il comparto che rappresenta il 2% del Pil nazionale, con oltre 340.000 aziende, un milione di addetti e un indotto dal valore di 40 miliardi di euro, ha raccolto pian piano i cocci del lockdown.

Tre mesi di blocco, si fanno pesanti sulle cantine e i vinicoltori lottano contro un’emergenza che rischia di corrodere il settore. In Sicilia, però, piccoli ma importanti segnali di ripresa si avvertono offuscando i tempi bui. Ne parliamo con Diego Cusumano co-proprietario insieme al fratello Alberto delle omonime cantine di Partinico.

Con quale atteggiamento la cantina Cusumano ha affrontato il lockdown?

«Il nostro obiettivo primario era difendere il capitale umano, la risorsa più importante abbiamo, insieme alla risorsa naturale. Era nostro dovere salvaguardare i ragazzi che lavorano con noi e le loro esperienze sono fondamentali. Nessuno di noi si aspettava una batosta di questa. Dovevamo comprendere bene la portata del fenomeno per agire: ma piano piano il fenomeno si espandeva in tutto il mondo di riferimento. Non appena abbiamo scoperto il nemico abbiamo cercato la strategia per reagire».

Nell’era digitale addentrarsi nella strada dell’e-commerce è importante. Ma non tutte le cantine dispongono di uno shop online che magari può rimpolpare le vendite. Le differenze di guadagno si sentono?

«Il nostro e-commerce è davvero piccolo. Ma fortunatamente abbiamo continuato a servire i grandi portali che rivendono i nostri prodotti a livello internazionale negli Stati uniti, in Germania e in Giappone».

Sulle vendite e sul settore in generale qual è l’impatto dell’emergenza sanitaria purtroppo ancora in corso?

«L’impatto è stato davvero terribile. Nella maggior parte del mondo i ristoranti sono chiusi, i nostri clienti diretti sono stati costretti a chiudere. Di conseguenze le nostre vendite si sono drasticamente ridotte».

Sfumati gli incontri del settore, come avete gestito i rapporti internazionali?

«Abbiamo cercato di sfruttare il più possibile un canale diretto come la tecnologia, ci siamo mantenuti molto attivi sui canali online. Su Zoom abbiamo promosso diverse degustazioni con obiettivo formativo di respiro internazionale, in programma c’è anche un incontro -telematico- con l’Austria. Sono contatti che dobbiamo certamente continuare a coltivare».

Com’è stata la vendemmia autunnale della cantina Cusumano?

«La vendemmia è andata davvero molto bene. Malgrado una flessione del 10/15%, dobbiamo concentrarci sulla cosa più importante: la qualità. E se parliamo di qualità, quest’anno, non possiamo che sottolineare l’eccellenza del prodotto».

La Sicilia, durante il lockdown, ha saputo tenere testa alla concorrenza spietata del settore?

«Sicuramente il brand Sicilia ha avuto una quota di mercato. E all’interno di questo cappello alcune cantine sono riuscite ad affermarsi come marchio e hanno avuto una chance malgrado l’impatto del Covid. La Sicilia è sinonimo di qualità».