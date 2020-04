Trovati in macchina con marijuana ed eroina, diverse denunce

Continuano i controlli delle forze dell’ordine, nell’ambito dei servizi effettuati per garantire l’osservanza delle disposizioni governative per il contenimento epidemico da Covid-19.

Trovato alla guida sotto effetto di alcool

Nel mirino dei Carabinieri un 40enne di Ramacca denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni in autocertificazione e rifiuto di sottoporsi all’alcool test.

Infatti, l’uomo, a bordo della propria autovettura, imbattutosi in un posto di controllo dei militari e nel tentativo di sottrarsi alla loro verifica, effettua un’inversione di marcia attuando una serie di manovre spericolate che hanno messo in pericolo la pubblica incolumità.

Inseguito e successivamente bloccato dai carabinieri risulta visibilmente alterato dall’ingestione di sostanze alcoliche.

Inoltre, il 40enne era in possesso di 9 grammi di marijuana occultata nell’autovettura ed all’interno degli slip indossati.

Alle contestazioni dei militari l’uomo ha fornito una falsa motivazione per spiegare la sua presenza fuori casa, inoltre, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest; dunque segnalato alla Prefettura di Catania quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I tre avevano una siringa di eroina

I militari della Stazione di Palagonia hanno denunciato per falsa attestazione in autocertificazione 3 uomini di Niscemi di 31, 45 e 51 anni.

I tre individui, controllati a bordo di un’autovettura, hanno dichiarato di trovarsi in quel luogo proprio per prelevare il più anziano dei tre, circostanza però in breve smentita dai fatti.

Nel corso dell’accertamento i militari hanno perquisito l’autovettura rinvenendo a bordo di essa una siringa contenente una dose di eroina, motivo per il quale i tre sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori di droga, nonché sono stati sanzionati ai sensi del D.L. 19/20.

Falsa attestazione in autocertificazione

Scatta sanzione ai sensi del D.L 19/20 anche per un 47 di Vizzini per falsa attestazione in autocertificazione.

Infatti, l’uomo aveva dichiarato di essersi recato presso un’autocarrozzeria, per avere informazioni sulla riparazione della propria auto.

G.G.