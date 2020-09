In casa nascondeva 3 kg di marijuana: beccato pusher ai domiciliari

Nascondeva oltre 3 kg di marijuana in casa, sostanza stupefacente che spacciava malgrado si trovasse ristretto ai domiciliari.

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, hanno così arrestato il 26enne catanese Salvatore Concetto Vaccalluzzo. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Quell’eccessivo viavai di persone dall’abitazione del detenuto -Vaccaluzzo è agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio- ha attirato l’attenzione dei militari. Scegliendo il momento propizio, gli agenti sono entrati in quell’appartamento di via Poulet, nel cuore del quartiere San Cristoforo. Luogo in cui, grazie anche al prezioso fiuto del pastore tedesco “King”, hanno rinvenuto e sequestrato circa 3,2 Kg di marijuana, occultati all’interno di due distinti mobili ubicati sul balcone di casa.

Ricollocato il 26enne ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’A.G.

E.G.