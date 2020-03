In auto con la droga in tasca

Due giovani di 19 e 20 anni denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Palagonia per falsa attestazione su autocertificazioni.

Inoltre, uno di loro denunciato anche per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Infatti, i due giovani a bordo di un auto in Via Gabriele D’annunzio, avrebbero dichiarato ai militari di trovarsi in quel luogo per comprare le sigarette.

Tuttavia, la perquisizione dei Carabinieri ha portato alla luce 5 dosi di droga, del tipo marijuana, nella tasca del 20enne.

