In arrivo sospensione per i medici palermitani non vaccinati

Non appena l’Ordine dei Medici di Palermo fornirà all’Asp la pec di oltre 800 professionisti non ancora vaccinati, inizieranno le procedure di accertamento con conseguente sospensione per i medici.

Il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato spiega che «la sola alternativa per continuare a svolgere l’attività è il trasferimento in un ruolo diverso che non comporti il contatto con i pazienti per i rischi di contagio delle infezioni da Sars-CoV-2».

«L’Omceo – sottolinea il presidente e componente del direttivo della fondazione – ha già ricevuto dall’Asp di Palermo ben 849 richieste di posta certificata di medici per fare i dovuti accertamenti propedeutici alla sospensione, fermo restando l’eventuale errore di comunicazione sull’avvenuta vaccinazione come sta già accadendo per alcuni colleghi già immunizzati ma inseriti nell’elenco». [email protected]. E avverte: tale inosservanza prevede la sospensione dall’albo, previa diffida, come stabilisce il Dl 76 del luglio 2020. Con l’occasione, l’Ordine invita ancora una volta i medici inadempienti, molti dei quali inseriti nella lista richiesta dall’Asp, ad inviare con urgenza la propria pec all’indirizzo. E avverte: tale inosservanza prevede la sospensione dall’albo, previa diffida, come stabilisce il Dl 76 del luglio 2020.

«Vale la pena ricordare ai medici non vaccinati l’iter della sospensione dall’attività. Il Ministero della Salute – spiega Amato – attribuisce all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata vaccinazione che determina poi la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa. Il risultato dell’accertamento viene poi comunicato dall’Azienda all’interessato, al datore di lavoro e agli ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i relativi provvedimenti di competenza».

«La sospensione viene immediatamente trasmessa all’interessato dall’Ordine professionale, nel caso specifico l’Omceo, e la Commissione dell’albo di competenza adotterà tempestivamente la delibera della presa d’atto della sospensione e l’annotazione nell’albo di riferimento», conclude il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo.