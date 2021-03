Impennata di contagi in Sicilia: +798 casi e 12 morti

Appare preoccupante il bollettino giornaliero del Ministero della Salute sulla situazione Covid19 in Sicilia: se nei giorni scorsi le cifre si attestavano tra i 500 e i 600 nuovi casi al giorno, oggi si sono registrati 798 positivi in più. Che sia il frutto dell’assalto ai ristoranti nell’ultimo weekend di zona gialla?

Aumentano anche i ricoveri: si registrano 734 ricoverati in regime ordinario contro i 725 di ieri e 116 i pazienti in terapia intensiva contro i 113 di ieri. In totale, dunque, 11 nuovi ingressi in 24h.

Fisso il numero dei deceduti che sono 12 e quello dei guariti che si attestano intorno ai 581. Il numero degli attuali positivi sull’Isola è dunque 14.965, di cui 14.115 in isolamento domiciliare.

I dati provincia per provincia

Palermo si conferma la provincia con più casi:

Palermo: 352 nuovi casi;

Catania: 166;

Siracusa: 65;

Enna: 46;

Ragusa: 42;

Caltanissetta: 35;

Agrigento: 35;

Messina: 25;

Trapani: 16.

E.G.