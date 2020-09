Impennano i casi in Sicilia: +78 positivi al Covid19 in 24 ore

Non è un bollettino felice quello di oggi, venerdì 4 settembre. Il Ministero della Salute, infatti, segnala un aumento di 78 casi al Covid 19 in Sicilia, di cui 6 sono i tamponi positivi effettuati dai migranti di sbarcati a Pozzallo e Siracusa.

I numeri di oggi portano in totale i positivi sull’Isola a 1284. Di questi 1.186 si trovano in isolamento domiciliare, 87 ricoverati in ospedale con sintomi (+6) e 11 ricoverati gravi in Terapia Intensiva (un numero minore rispetto a ieri).

Si alza anche il numero di pazienti guariti che arriva a 2.993 (+46 rispetto a ieri), mentre, fortunatamente, stabile il numero di decessi che si attesta sui 288.

Il caso del decesso a Modica

Il bollettino di ieri, invece, segnalava il decesso di una donna di 79 anni. G.G. originaria di Modica, ospite della casa di riposo dove è scoppiato un violento focolaio si trovava ricoverata all’ospedale San Marco. Ieri, è stata eseguito sul cadavere dell’anziana un riscontro diagnostico autoptico per accettare le cause della morte. La 79enne, infatti, godeva di buona salute ed era autosufficiente.

I parenti della defunta, però, non ci hanno visto chiaro e hanno presentato un esposto all’autorità giudiziaria perché faccia piena luce i fatti. I figli chiedono che si verifichi il rispetto delle norme anti-contagio all’interno della struttura e accerti tutte le responsabilità dei dirigenti, dei medici e degli operatori della casa di riposo.

E.G.