Impantanati nel fango vengono soccorsi dalle Fiamme Rosse

I Vigili del Fuoco, mediante un elicottero, intervengono per trarre in salvo gli occupanti di un’autovettura impantanata in una stradina non asfaltata tra i paesi di Mineo e Grammichele. Il tempestivo intervento delle fiamme rosse ha permesso la messa in sicurezza delle persone, raggiunti con mezzi aerei. Dei due occupanti, inoltre, uno era impossibilitato a camminare, ragion per cui è stato messo su una barella e trasportato in elicottero all’ospedale di Lentini. Sul posto anche militari dell’Arma dei Carabinieri.

G.G.