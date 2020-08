Imbarcazione in fiamme a Santa Maria La Scala: alcuni feriti

Un violento incendio divampa nel primo pomeriggio di oggi, nel porto di Santa Maria la Scala. Due barche risultano distrutte dalle fiamme, che si sono propagate, inizialmente, da una delle due imbarcazioni. Su queste si trovavano 2 persone, le quali durante le prime fasi dell’incendio sono state investite dalle fiamme. Infatti, una di esse riporta ustioni negli arti inferiori.

Tuttavia l’immediato intervento Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale nonché di due vigili del fuoco che si trovavano casualmente nelle vicinanze ha evitato il peggio. Uno di essi, inoltre, ha messo a disposizione il proprio gommone ormeggiato nello stesso porticciolo. Dal gommone, quindi, é stato possibile effettuare lo spegnimento dell’incendio di una delle due barche. A causa dell’incendio, in aggiunta, si sono spezzati gli ormeggi, pertanto, la barca andava alla deriva, in fiamme. Sul posto é intervenuta, anche, via mare, la Sezione Navale dei Vigili del Fuoco di Catania con la motobarca. Successivamente anche Un’autobotte di rincalzo è giunta via terra dalla Sede Centrale di Catania. Invece, i feriti sono stati trasportati in ospedale dai Sanitari del Servizio 118.

G.G.