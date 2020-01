Il vino siciliano grande protagonista della primavera con Etna Doc

L’Etna Doc avrà il suo evento istituzionale che renderà il vino siciliano assoluto protagonista della primavera. L’ultimo dei territori a preparare la sua anteprima, ma forse il primo per appeal in Italia in questo momento.

L’evento si terrà dal 26 al 28 maggio 2020 e farà accendere i riflettori di giornalisti e influencer italiani e stranieri sul proprio territorio. Catania sicuramente sarà sicuramente una tappa importante: ma si cerca ancora una location storica e prestigiosa, escludendo a priori le Ciminiere. L’evento, inoltre, prevede soprattutto una serie di tappe itineranti in giro per cantine e versanti.

Antonio Benanti, presidente dell’Etna Doc, si farà affiancare in questa iniziativa dal neo direttore Maurizio Lunetta.

Fonte: Cronache di Gusto

E.G.