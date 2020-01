Il vichingo nero alla scoperta del profondo nord

Il vichingo nero è un libro molto impegnativo. Pubblicato per i maestri della letteratura dei paesi scandinavi, ma non solo, Iperborea, dallo scrittore Bergsveinn Birgisson si presenta come un volume di escavazione storica di ciò che mai ci fanno studiare a scuola. O almeno, in quelle italiane.

Lo scrittore va alla ricerca della storia della terra di Norvegia, narrando, quasi a dialogare con il lettore, e trascinando il discorso quasi a dialogare sulla vita di Geirmund Pelle Scura, figlio del re Hiör.

Leggenda del vichingo nero

La leggenda vuole che questo vichingo nero, diventi un grande navigatore e uno dei primi a colonizzare l’Islanda. Costruirà il proprio impero specializzandosi alla caccia del tricheco; creerà pure un imponente commercio di prodotti di prima necessitava valendo della manodopera di centinaia di schiavi di fede cristiana.

L’autore in certi momenti, romanzando nella descrizione le gesta di questo suo antenato, pare sia così, del primo secolo D.C., si addentra in discorsi un pò complessi e impegnativi sotto l’aspetto culturale e storico sulle terre del nord Europa.

Per tutti, ma per gli appassionati ancor di più

Il vichingo nero sicuramente avrà un buon successo specialmente nei lettori che amano la storia descritta in termini di ricercatezza.

Anche per chi ama la scoperta del nuovo, si propone come ottimo volume, ma lo ripetiamo, è molto impegnativo. Se non avete voglia di proseguire oltre le prima 40 pagine, cambiate argomento, se vi emozionano le imprese, allora è il vostro nuovo libro che onorerete regalandolo ad altri interessati come voi.