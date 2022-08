Simbolo di eleganza, del British style, il trench è un capo must dell’autunno e anche quest’anno lo troviamo nel nostro guardaroba.

Le origini di questo capo, immancabile nel nostro armadio risalgono al XIX secolo. Sembra infatti che alcuni reparti della fanteria della Regina durante la Guerra di Crimea indossassero un modello molto simile. Un capo che permetteva infatti ai soldati di proteggersi dal freddo ma soprattutto dalla pioggia.

Se pensiamo al trench oggi, il modello che a tutti viene in mente è quello di Burberry.

Fu infatti Thomas Burberry nel 1879 a brevettare il tessuto iconico del capo.

Nella prima metà del 900 il trench divenne il capospalla delle star hollywoodiane: da Greta Garbo a Bette Davis, Humphrey Bogart e Marlene Dietrich.

Negli anni il trench è apparso in un’infinità di film. Fu indossato da Brigitte Bardot in “Un’adorabile idiota”, da Meryl Streep in “Kramer contro Kramer”, persino dall’elegantissima Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany”, “Cenerentola a Parigi” e “Sciarada”.

Il trench è diventato un passepartout per l’autunno. Adatto ad ogni occasione: dal giorno alla sera, dal look da ufficio ad un aperitivo non troppo elegante.

Acquistare un trench significa avere un capo che non passa mai di moda, un evergren del fashion world.

Una versione di grande tendenza per questo autunno 2022 è quella in pelle, per un look super grintoso da dark lady.