Il The Guardian sceglie Sant’Agata come “Miglior foto del giorno”

In un click Fabrizio Villa ha saputo catturare tutto l’amore e la devozione dei catanesi nei confronti della loro Santa Patrona Sant’Agata.

“Catania abbraccia la sua Santa” come il fotografo ha denominato il suo scatto, emoziona e fa breccia nel cuore di devoti e non. Una sola foto che ha saputo racchiudere tutta la bellezza della processione delle Sacre Reliquie di Sant’Agata e che ha attirato l’attenzione del quotidiano The Guardian. Così tanto da meritarsi la citazione di “Best Photographs of the day” di ieri, giovedì 6 febbraio.

Dalla CNN al the Guardian la festa di Sant’Agata assume sempre più contorni internazionali.

