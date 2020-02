Il T.R.D., la nuova frontiera del Functional Training

Lussien Cristina presenta il T.R.D., la nuova frontiera dell’allenamento funzionale.

Ebbene sì, è ufficiale, il Training Resistence Definition, è la nuova realtà del Fitness catanese (e non solo!), creato dal noto Trainer Lussien Cristina.

Tra i più bravi insegnanti di Fit Boxe in circolazione, Lussien, nonostante la sua aria di eterno teenager, vanta una più che ventennale esperienza nel mondo del Fitness.

Da sempre dedito all’insegnamento e allo studio, non poteva non stupirci creando un Format tutto suo di allenamento funzionale.

Negli ultimi anni, nelle palestre italiane, si sente sempre più parlare di allenamento funzionale.

Ma cos’è il Functional Training?

ALLENAMENTO FUNZIONALE

Si tratta di un allenamento a 360° che ha lo scopo di sviluppare un corpo bello armonico e forte. Un movimento si dice funzionale quando rispecchia i gesti della vita quotidiana, movimenti naturali realizzati grazie alla contrazione sinergica di più gruppi muscolari. Il nostro corpo è nato per compiere movimenti, semplici e non, nel suo insieme e non settorializzando ogni sua zona, come avviene in sala pesi.

Essere funzionali vuol dire essere forti, reattivi, agili veloci, elastici coordinati. E ciò grazie al fatto che si acquisiscono nuovi schemi motori, attraverso esperienze motorie multiple e sempre più difficili (la progressione è fondamentale nel Functional Training!).

IL FUNCTIONAL T.R.D.

Ma veniamo a noi. Cos’è il T.R.D.?

Il Training Resistance Definition è l’allenamento funzionale che attraverso il solo utilizzo del proprio corpo consente di migliorare l’interazione con l’ambiente e sviluppare tutte le capacita fisiche del corpo.

“E’ un funzionale fatto a corpo libero – ci spiega il Master Trainer, Lussien Cristina – dove non utilizziamo nessun tipo di peso, soltanto il nostro peso corporeo. Il focus dell’allenamento è proprio il nostro peso. Non è coreografico e non è strettamente collegato alla musica. La musica ci dà solo motivazione, ci accompagna durante gli esercizi. L’allenamento si adatta alla singola persona. Nella stessa lezione può entrare sia il neofita che la persona super allenata, poiché il lavoro si articola in una progressione o regressione dell’esercizio.”

Il T.R.D. si articola in due protocolli di lavoro: il Basic e il Metabolic. Il Basic Training è accessibile a tutti. Il Metabolic Training è più avanzato e consente di bruciare calorie non solo durante l’allenamento ma anche dopo.

“Il Format – continua Lussien – dura 30 minuti. I primi 5 minuti sono dedicati al riscaldamento e alla mobilità articolare, per poi passare al cuore centrale del Format. Ho creato un altro protocollo di lavoro, il T.R.S. (Training Resistan)

FORMAZIONE, EVENTI E MASTERCLASS

“La formazione degli istruttori di T.R.D. – ci spiega con soddisfazione il Master Trainer – è partita il 25 e il 26 gennaio, qui a Catania, con la certificazione dei primi 17 trainers. Si tratta di 16 ore di corso e 12 ore di tirocinio, con laboratori teorici e pratici, Role Play formativo ed esame finale. Viene rilasciato il diploma nazionale riconosciuto dal CONI. Il prossimo corso di formazione sarà a S. M. di Licodia il 28 e il 29 Marzo. Per coloro che si sono già certificati a gennaio, farò il corso di formazione per il T.R.

Tra gli eventi che hanno visto protagonista il nuovo Format c’è stata la recente “Vale Convention”, che si è svolta a Novara il 15 e 16 Febbraio, in cui è stato presentato il nuovo protocollo di lavoro.

La prossima Masterclass si svolgerà a Pavia il 15 Marzo, prima del relativo corso di formazione, che si terrà il 25 e il 26 Aprile.

“Sarò a fine maggio, al RiminiWellness, la più grande kermesse al mondo dedicata al fitness, – prosegue Lussien – in cui farò una Masterclass sul T.R.D. Sarò poi, a Giugno, al Fitness Day 2020, che si tiene ogni anno alla Playa di Catania, e a Calanovellamare Fitness Village di Messina

E, dulcis in fundo, Lussien Cristina non poteva non svelarci l’intenzione di sviluppare, a breve, un ulteriore nuovo Format dedicato alla Fit Boxe.

Per cui, amanti del dei calci e dei pugni al sacco, preparatevi e cominciate a scaldare i guantoni!

Per tutti gli approfondimenti sul T.R.D. è possibile visitare il sito dedicato.