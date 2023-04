Il Sicilia Classica Festival cresce ancora e apre al nazionale. Il programma 2023/2024 non toccherà infatti solo i teatri più belli della Sicilia, ma porterà l’Opera anche in altre location d’Italia.

“Visto il successo degli scorsi anni- dichiara Francesco Ciprì, Presidente del Sicilia Classica Festival- abbiamo sentito forte la volontà di espandere il nostro progetto e diffonderlo anche oltre la Sicilia”.

Oltre che nell’imponente Teatro antico di Taormina e in quello sullo scenario della Valle dei Templi di Agrigento, o nel bell’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini, l’Opera sotto le stelle del Sicilia Classica Festival arriverà anche al Teatro Politeama Greco di Lecce, al Teatro Politeama di Napoli e al Teatro Politeama di Catanzaro.

Pagliacci di Leoncavallo, Cavalleria Rusticana di Mascagni, la Carmen di Bizet, La Traviata di Verdi e la cantata scenica dei Carmina Burana di Carl Orff, sono i titoli che verranno portati in scena.

“Dopo il successo di Traviata e Aida- dichiara il regista Salvo Dolce- quest’anno il nostro progetto prevede anche la messa in scena delle Opere Cavalleria Rusticana, Pagliacci e Carmen. Si tratta di capolavori operistici in cui il ruolo dei protagonisti e delle protagoniste è legato da un unico filo conduttore, ovvero la passione amorosa che sfocia drammaticamente nella morte”. “Abbiamo scelto in particolare- aggiunge- di eseguire Cavalleria Rusticana e Pagliacci in un’unica serata, avendo le due opere veriste per eccellenza molti elementi in comune nella struttura drammaturgica, in una sorta di spettacolo unitario a livello di ambientazione, in un Sud astratto carnale, passionale, in cui si intrecciano riti sacri e profani”.

“La musica di Bizet- aggiunge Alessandra Pipitone, Direttrice d’Orchestra nella Carmen- enfatizza lo spirito irriverente della protagonista, il suo vivere all’estremo, la sua forte carnalità. Carmen è una donna moderna, indipendente, anticonformista, pronta a rimetterci la vita pur di rimanere coerente e fedele a se stessa, una donna che stimo per il suo grande slancio che le dona un fascino smisurato”.

Tra le novità di quest’anno anche la volontà di “reclutare” nuovi artisti, “per dare la possibilità a nuovi talenti di entrare a fare parte del nostro cast- dichiara il Direttore artistico Nuccio Anselmo- puntando sempre all’alta qualità e all’attenta selezione di voci importanti del panorama operistico”.

L’organizzazione terrà dunque due audizioni conoscitive per cantanti lirici per Opere e concerti: il prossimo 22 aprile 2023, dalle ore 10.30, presso la Sala Faust del Cortile Santa Caterina di Corso Vittorio Emanuele a Palermo, e il prossimo 30 aprile 2023, dalle ore 10, presso l’Auditorium Accademia Musicale Praeneste di Roma, in via del Carroccio 14 in zona Piazza Bologna. Per questo motivo, in quanto ancora in via di definizione, non è ancora stato svelato, il cast di questa edizione del Sicilia Classica Festival 2023.

Già certe, invece, alcune date: il 19 agosto 2023, all’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini, la messa in scena della “Carmen” di Bizet, Opera Lirica in 4 atti, Orchestra Filarmonica della Sicilia e Coro Lirico Mediterraneo, Direttrice Alessandra Pipitone, regia di Salvo Dolce; il 26 agosto 2023, sempre all’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini, in scena “Pagliacci” e “Cavalleria Rusticana”, Orchestra Filarmonica della Sicilia e Coro Lirico Mediterraneo, regia Salvo Dolce.

Due le date fissate al Teatro Antico di Taormina: 20 settembre 2023, ore 21, la messa in scena di “Pagliacci” di Leoncavallo e “Cavalleria Rusticana” di Mascagni, Orchestra Filarmonica della Sicilia, Coro Lirico Mediterraneo, Direttore d’Orchestra Francesco Di Mauro; 22 settembre 2023, la “Carmen” di Georges Bizet, Direttrice d’Orchestra Alessandra Pipitone.

Per tutte le Opere messe in scena, le coreografie sono a cura del corpo di ballo diretto da Stefania Cotroneo, mentre i costumi sono a cura di Fabrizio Buttiglieri, la regia è di Salvo Dolce e la Direzione artistica di Nuccio Anselmo, Direttori d’Orchestra Francesco Di Mauro ed Alessandra Pipitone.

Inserito nel programma di quest’anno, anche uno spettacolo dedicato alla danza, “Gran Gala di Danza- Omaggio a Carla Fracci- il Mito”, ovvero un soirée di balletto con i più celebri pas de deux ed assoli del repertorio del balletto, un omaggio al mito della danza mondiale Carla Fracci. Uno spettacolo che si terrà il prossimo 27 agosto 2023, a partire dalle ore 21, presso l’Anfiteatro Villa a Mare di Terras