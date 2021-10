Il Re Leone, un successo al Teatro ABC

Un successo di pubblico per il musical “Il Re Leone” al Teatro ABC di Catania.

C’è tanta, tantissima voglia di ricominciare, di rivivere il teatro e l’arte. A dimostrarlo ieri il pubblico che ha riempito il Teatro ABC di Catania, nonostante l’allerta meteo.

Uno spettacolo per bambini, ma non solo. Anche gli adulti si sono divertiti a cantare le canzoni di uno dei più famosi cartoni animati Disney, “Il Re Leone” con la regia di Giuseppe Spicuglia.

“Fiaba, cioccolata e…divertimento” è la nuova stagione del Teatro ABC di Catania pensata per i più piccoli.

Attori in carne e ossa della Compagnia Il Cuore di Argante che recitavano, cantavano e ballavano dal vivo indossando bellissimi costumi. Non semplici abiti, ma travestimenti realizzati anche grazie all’ausilio di maschere, scenografie e supporti vari. Musiche tratte dal film, ma non solo. Momenti di grande commozione, ma anche di divertimento grazie ai simpaticissimi Timon e Pumbaa.

Altri tre appuntamenti per la stagione teatrale del Teatro ABC dedicata ai bimbi:

19 dicembre 2021 ore 17.30 Il musical Aladdin

27 febbraio 2022 ore 17.30 Il musical Anastasia

22 maggio 2022 ore 17.30 Il musical Peter Pan

Il costo dei singoli spettacoli è di 10 euro, è accettata la Carta del Docente.

Per informazioni potete contattare il Teatro ABC durante li orari di apertura del botteghino.