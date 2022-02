“Il principe di Linguaglossa circuito”, l’ultima puntata, forse…

Sulle testate locali e nazionali solo meno di un mese fa. Una telenovela che ha divertito tutti diciamolo. Forse un pò meno i protagonisti ritratti come un’arrampicatrice sociale e uno stolto privo di capacità di intendere e di volere lui.

A metà gennaio usciva a notizia che il principe di Linguaglossa Giacomo Bonanno, anni 50, discendente della nobile casata siciliana era stato “circuito” dalla modella bielorussa Tanya Yshenko, quindici anni più piccola. Scontri per gelosie e i regali costosi avevano portato ad alcune denunce. Ad intervenire la Procura di Roma che ha indagato su entrambe le affermazioni mentre la coppia in realtà professava il loro amore. La giovane e bella modella ha sempre negato ogni illecito insistendo sulla purezza della loro storia d’amore. Una storia d’amore che sembra però averle permesso di intascare una quota di 58 mila euro in un b&b di Roma, una mercede a 83 mila euro oltre che innumerevoli regali fuori budget per i più.

Pochi giorni fa il principe è stato interrogato per due ore e mezza a causa della sua stessa denuncia per circonvenzione di incapace presentata contro la Yashenko.

«Ci siamo perdonati.Amo Tanya. Ora sono un uomo felice» è quanto dichiarato dal principe prima di iniziare il colloquio con gli investigatori.

Restiamo in attesa ella prossima puntata de “Il principe circuito”.