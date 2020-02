Il primo caso di Coronavirus in Sicilia: in quarantena turista di Bergamo

Il primo caso di Coronavirus in tutto il Sud Italia si è registrato a Palermo. La turista di Bergamo, in vacanza nel capoluogo regionale, ricoverata ieri sera all’ospedale Cervello è risultata positiva per ben due volte all’esame del tampone.

Disposta così la quarantena per il gruppo di amici della donna e per tutte le persone che hanno vissuto a stretto contatto con i turisti.

L’intervento della Regione

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha comunicato attraverso un post su Facebook le misure emergenziali prese in atto.

«Abbiamo allertato il 118 e confinata la persona assieme al marito. Quindi ripetuto due volte l’esame di laboratorio e, in conseguenza del risultato, confinati tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con la coppia, ai quali nella notte prelevato un campione salivare mediante tampone faringeo. Abbiamo immediatamente informato la task force nazionale e l’Istituto Superiore di Sanità per concordare le procedure da adottare. Siamo impegnati dalla notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni».