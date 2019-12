Il presepe al Tondicello della Plaia in segno di rinascita

Un segno di rinascita contro i recenti fatti di cronaca che hanno visto come sfondo la zona di piazza Caduti del Mare, meglio conosciuta come ” Tondicello della Plaia”.

È ciò che i residenti e i commercianti vogliono dimostrare attraverso la realizzazione di un presepe a dimensione reale in piazza. L’esposizione che prende il nome di “Voglia di presepe” vede la collaborazione della Parrocchia Beata Vergine Maria in cielo Assunta e delle scuole vicine. Unitamente ragazzi e residenti hanno disegnato e dipinto le sagome del presepe. Un invito a tutelare e preservare l’esposizione, per lanciare un messaggio: non tutti gli abitanti della zona sono coinvolti nel giro mafioso che penetra nel quartiere. Un presepe, dunque, per rilanciare l’immagine del quartiere.

E.G.