Il Porto di Catania tra sporcizia e degrado -GALLERY

Un bellissimo tramonto vista mare è presto rovinato da carte, cartacce e tanta spazzatura. Succede a a Catania, e nello specifico negli spazi del Porto, affollati ieri -nella giornata di Pasquetta- malgrado la zona rossa nazionale.

Cassonetti e cestini strabordanti di rifiuti, per non parlare delle bottiglie di vetro disseminate per tutta l’area. Sporcizia e degrado sembrano dunque ormai ospiti abituali del Porto di Catania che si presenta in pessime condizioni e lontano dall’immagine di rigore che invece dovrebbe riflettere.

E.G.

