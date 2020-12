Send an email

Il Porticciolo di Ognina come una discarica: trovate auto e moto nei fondali

I fondali di Ognina si presentano come una discarica rimasta, per lungo tempo, nascosta agli occhi delle Istituzioni. Ma ieri, nel corso dei lavori di ripulitura disposti dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in sinergia con l’assessorato alle Infrastrutture, i relitti che abitano i fondali catanesi sono riemersi.

Sorpresi -ma non troppo- i sub che hanno rinvenuto addirittura resti di auto e moto. Più amaro, invece, il commento dell’assessore Marco Falcone dinanzi ad un realtà trattenuta tra le acque di Ognina per ben 30 anni.

«Il mare ridotto a discarica -scrive Falcone su Facebook- una ferita a cui, dopo trent’anni di stasi, il Governo Musumeci sta rimediando. Oggi nuovo sopralluogo con assessori e consiglieri di Catania per incontrare anche i pescatori della zona. Siamo impegnati nella rigenerazione di un luogo tanto amato da tutti i catanesi».

