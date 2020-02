Il Paranormal Circus dona gli incassi di uno spettacolo a Telethon

Non solo show ma anche tanta beneficienza. Si concretizza così la solidarietà dell’organizzazione di “Paranormal Circus” che devolverà a Telethon l’intero incasso dello spettacolo di venerdì 28 febbraio.

Il sindaco Pogliese e dell’assessore alle Attività produttive Ludovico Balsamo hanno ringraziato il produttore Tayler Martini a nome dell’Amministrazione comunale.

Una guest star d’eccezione: Mister David

Protagonista dello show, che coniuga, teatro, circo e cabaret condendo il tutto con una buona dose di terrore, Mister David, vulcanico giocoliere ed escapologo di fama internazionale definito dalla stampa l’Harry Houdini del circo. In scena porta equilibrismo estremo, ma anche illusionismo e giocoleria.

Davide Demasi in arte Mister David solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con performance che prevedono l’evasione da catene, camicie di forza e manette in equilibrio su monocicli di altezza superiore alla norma. Record man di salti con la corda su monociclo, è spesso presente sugli schermi di televisioni italiane ed estere.

Nel 2016 ha conseguito un Guinness World Record per la manipolazione di cappelli. Ultimamente ha partecipato con successo ad una carrellata di trasmissioni televisive. Dai “I Soliti Ignoti”, “Italia’s Got Talent”, “Detto Fatto”, “Si può fare” in veste di coach per vip. Recentemente, inoltre, è stato invitato inoltre negli show “Tu si que vales” e “Romania’s got talent” e “Bulgaria’s Got Talent”.

In Paranormal Circus Mr David è il filo conduttore, un ignaro spettatore che quasi per incantesimo rivela in scena la sua vera identità trasformandosi in un personaggio satanico con doti prodigiose di giocoliere estremo, equilibrista ed escapologo in grado di liberarsi da catene e camicia di forza.

Il Paranormal Circus, prodotto dai fratelli Martini, mette i brividi e cattura il pubblico istante per istante. Lo show (sconsigliato al pubblico dei bambini) catapulta in una dimensione parallela alla nostra regalando un’esperienza da pelle d’oca, popolata da creature mostruose, che terrorizzano, ma al contempo sorprendono con le loro doti circensi.

E.G.